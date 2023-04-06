ريال مدريد يفوز على برشلونة

برشلونة-سانا

فاز ريال مدريد بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل خلال مواجهته مع غريمه التقليدي برشلونة اليوم في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بمعقل البلوغرانا سبوتيفاي كامب نو.

وسجل الفرنسي كريم بنزيما ثلاثية “هاتريك” في الدقائق 50- 58- 81 ، بينما سجل فينيسيوس في الدقيقة 45+1 وحسم الميرينغي عبوره للنهائي لمواجهة أوساسونا بمجموع المباراتين 4-1 حيث إن لقاء الذهاب الذي أقيم في معقل الميرينغي “سانتياغو برنابيو” انتهى بفوز برشلونة بهدف دون رد.

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