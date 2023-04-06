قوات الاحتلال تجدد اقتحام المسجد الأقصى وتعتدي على المعتكفين فيه

القدس المحتلة-سانا

جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم اقتحامها للمسجد الأقصى المبارك، واعتدت على المصلين والمعتكفين فيه ما أدى لإصابة عدد منهم.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال حاصرت المصلى القبلي، واعتدت على المصلين بالضرب بالعصي، وأطلقت صوبهم قنابل الصوت والغاز السام في محاولة لإخراجهم منه بالقوة، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت الليلة الماضية المسجد الأقصى المبارك واعتلت سطح المصلى القبلي، وكسرت عدداً من نوافذه وأطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام على المعتكفين فيه لإجبارهم على الخروج منه ما أدى إلى إصابة أكثر من 200 فلسطيني بجروح وكسور وحالات اختناق، كما اعتقلت أكثر من 500 آخرين بينهم مصابون بينما تسببت قنابل الغاز التي أطلقتها باشتعال النيران في جزء من المصلى وتمكن الفلسطينيون من إطفائها.

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