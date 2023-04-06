الخارجية الروسية: نرفض محاولات الغرب نقل المواجهة إلى القوقاز

موسكو-سانا

أعربت روسيا عن رفضها محاولات الدول الغربية نقل المواجهة من أوكرانيا إلى منطقة القوقاز وذلك خلال الجولة المقبلة من مباحثات جنيف الدولية حول الأمن والاستقرار في منطقة القوقاز.

ونقلت روسيا اليوم عن وزارة الخارجية الروسية قولها في بيان لها: “إن البعثة الدبلوماسية شددت بشكل منفصل على عدم قبول المحاولات المستمرة من الغرب الجماعي لنقل منطق المواجهة من أوكرانيا إلى منطقة القوقاز والذي تم التعبير عنه في دعوات تبليسي الاستفزازية لفتح جبهة ثانية ضد روسيا في أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية”.

وأكدت البعثة الروسية برئاسة نائب وزير الخارجية ميخائيل غالوزين أن هذه البيانات الخطيرة تتطلب استجابة فورية من الرؤساء المشاركين في مباحثات جنيف الدولية والمنظمات التي يمثلونها، مشيرة إلى موقف سوخومي وتبليسي وتسخينفالي من مواصلة ممارسة ضبط النفس أثناء مناقشة الوضع على أرض الواقع.

ووفقاً لتقييم الجانب الروسي وحلفائه من أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية فإن المساهمة الحقيقية في تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة القوقاز يمكن أن تتمثل في إبرام اتفاق ملزم قانوناً بشأن عدم استخدام القوة من قبل جورجيا ضد أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، وكذلك بدء عملية ترسيم الحدود الجورجية الأبخازية والجورجية مع أوسيتيا الجنوبية مع ترسيمها لاحقاً.

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