غوتيريش يعرب عن صدمته من اعتداء قوات الاحتلال على الفلسطينيين

نيويورك-سانا

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن صدمته وذهوله إزاء اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين الفلسطينيين داخل المسجد الأقصى المبارك.

ونقلت وكالة وفا الفلسطينية عن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش قوله: إن “الأمين العام مصدوم ومذهول للمشاهد التي رآها هذا الصباح للعنف والضرب من جانب القوات الإسرائيلية داخل المسجد القبلي في القدس، والتي حصلت في فترة مقدسة”.

بدوره أعرب العراق عن رفضه اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لباحات المسجد الأقصى المبارك وما رافق ذلك من اعتداء همجي متوحش على المصلين المعتكفين فيه، داعياً في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء المجتمع الدولي إلى ردع هذه الأعمال الشائنة، وأن يكون للمنظمات الدولية موقف واضح بشأن هذه الانتهاكات السافرة والانتقامية من الشعب الفلسطيني الشقيق.

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