المؤتمر العربي العام: العدوان الإسرائيلي على الأقصى جريمة إنسانية

بيروت-سانا

جدد المؤتمر العربي العام إدانته بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى الذي يمثل رمزاً ومكاناً مقدساً للشعب الفلسطيني ولعامة المسلمين والعرب، داعياً إلى موقف جاد من الأمة لمواجهته.

واعتبر المؤتمر العربي العام الذي يضم المؤتمر القومي العربي والمؤتمر القومي الإسلامي والمؤتمر العام للأحزاب العربية ومؤسسة القدس الدولية والجبهة العربية التقدمية في بيان تلقت سانا نسخة منه أن ما ارتكبه الصهاينة المجرمون بحق المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى هو جريمة كبرى غير مسبوقة يتحمل عواقبها العدو الصهيوني وداعموه.

وشدد البيان على وحدة الشعب الفلسطيني في الوقوف ضد مخططات الاحتلال وأي فعاليات تستهدف تدنيس الاقصى من قبل الجماعات الصهيونية المتطرفة، مشيداً بصمود الفلسطينيين في الدفاع عن القدس والأقصى.

وأضاف البيان: إن المعركة مع الاحتلال مستمرة ومفتوحة لحماية القدس والأقصى حتى زوال الاحتلال واستعادة الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، داعياً الأمتين العربية والإسلامية والأحزاب والمؤسسات الأهلية إلى المزيد من المواقف والأفعال المساندة للمرابطين في القدس والأقصى والداعمة لشعبنا ضد الاحتلال الصهيوني.

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