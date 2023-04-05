الخدمة الاجتماعية وتعزيز ثقافة التطوع… ندوة حوارية في جامعة دمشق

دمشق-سانا

تحت عنوان “دور الخدمة الاجتماعية في تعزيز ثقافة التطوع والمسؤولية الاجتماعية في المجتمع” نظّم قسم علم الاجتماع في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة دمشق اليوم ندوة حوارية أكد المشاركون خلالها ضرورة تكريس ثقافة التطوع والفكر التطوعي وتعزيز المسؤولية الاجتماعية ولا سيما في ظل ظروف الكوارث.

الدكتور عدنان مسلم عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة دمشق بيّن أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة النشاطات العلمية والثقافية والاجتماعية التي تنظمها كليات جامعة دمشق بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجامعة، لافتاً إلى أن كلية الآداب تسعى إلى إحداث قسم جديد ينبثق عن قسم علم الاجتماع هو قسم الخدمة الاجتماعية إضافة إلى اعتماد برنامج للتعليم المفتوح حول الدراسات الاجتماعية في إطار الخدمة الاجتماعية.

الدكتور ماجد أبو حمدان رئيس قسم علم الاجتماع لفت إلى أهمية موضوع الندوة من أجل تلبية احتياجات ومتطلبات المجتمع ولا سيما بعد الحرب الظالمة التي تعرضت لها سورية خلال السنوات الماضية والتداعيات السلبية التي خلفتها على جميع الصعد، مبيناً ضرورة تفعيل مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني لتكون رديفاً للدولة في مواجهة ومعالجة هذه التداعيات.

وقدمت الدكتورة ربى مزيد عرضاً بعنوان “الخدمة الاجتماعية في الأزمات والكوارث الطبيعية” تحدثت فيه عن ضرورة تفعيل دور الخدمة الاجتماعية التي تشمل عدة أنواع مثل خدمة المسنين والخدمة المقدمة للمرأة المعنفة والأطفال المعنفين وتمكين الأسرة والشباب.

بدورها تحدثت الدكتورة ولاء الخضر عن الخدمة الاجتماعية وواقع العمل التطوعي، وأشارت إلى أن واقع العمل التطوعي في سورية واقع نشيط وتوجد الكثير من المبادرات التطوعية.

من جهتها تحدثت الدكتورة سوريانا الماهر عن فلسفة الخدمة المجتمعية وأهميتها في العمل التطوعي بينما تحدثت الدكتورة حنان ديابي عن الخدمة والمسؤولية الاجتماعية في مؤسسات المجتمع.

هيلانه الهندي

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