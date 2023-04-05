SCS-NET

حرس الحدود الروسي يعتقل قائد طائرة أوكرانية تحطمت بمقاطعة بريانسك

2023-04-05

موسكو-سانا

أعلنت إدارة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي لمنطقة بريانسك إلقاء القبض على قائد طائرة أوكرانية ذات محرك خفيف تحطمت في منطقة كلينتسوفسكي.

ونقلت روسيا اليوم عن بيان للإدارة: إنه لأسباب غير معروفة تحطمت طائرة بالقرب من منطقة بوتوفسك السكنية وتم اعتقال طيار أوكراني الجنسية حاول الفرار إلى الأراضي الأوكرانية، مشيراً إلى أن الإجراءات جارية وسيتم اتخاذ قرار بناء على نتائجها.

وأضاف البيان: إن موظفي دائرة الحدود في منطقة بريانسك سبق وأن سجلوا اليوم انتهاكاً للحدود الروسية من قبل طائرة أوكرانية خفيفة.

وتهاجم القوات الأوكرانية بشكل متكرر منطقة بريانسك من الجو بمساعدة طائرات مسيرة، وفي أوائل شباط الماضي صدت أنظمة الدفاع الجوي هجوماً بواسطة تسع طائرات مسيرة في وقت واحد فوق أراضي منطقة ستارودوبسكي دون وقوع أضرار.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

حرس الحدود الروسي: 17 عسكريا أوكرانيا يعبرون الحدود إلى روسيا

روستوف-روسيا-سانا أعلن نيكولاي سينتسين ممثل مكتب حرس الحدود التابع لهيئة الأمن الاتحادية الروسية في منطقة …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved