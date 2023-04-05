حرس الحدود الروسي يعتقل قائد طائرة أوكرانية تحطمت بمقاطعة بريانسك

موسكو-سانا

أعلنت إدارة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي لمنطقة بريانسك إلقاء القبض على قائد طائرة أوكرانية ذات محرك خفيف تحطمت في منطقة كلينتسوفسكي.

ونقلت روسيا اليوم عن بيان للإدارة: إنه لأسباب غير معروفة تحطمت طائرة بالقرب من منطقة بوتوفسك السكنية وتم اعتقال طيار أوكراني الجنسية حاول الفرار إلى الأراضي الأوكرانية، مشيراً إلى أن الإجراءات جارية وسيتم اتخاذ قرار بناء على نتائجها.

وأضاف البيان: إن موظفي دائرة الحدود في منطقة بريانسك سبق وأن سجلوا اليوم انتهاكاً للحدود الروسية من قبل طائرة أوكرانية خفيفة.

وتهاجم القوات الأوكرانية بشكل متكرر منطقة بريانسك من الجو بمساعدة طائرات مسيرة، وفي أوائل شباط الماضي صدت أنظمة الدفاع الجوي هجوماً بواسطة تسع طائرات مسيرة في وقت واحد فوق أراضي منطقة ستارودوبسكي دون وقوع أضرار.

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