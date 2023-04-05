لافروف: روسيا والولايات المتحدة في مرحلة ساخنة من الحرب

موسكو-سانا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده والولايات المتحدة في المرحلة الساخنة من الحرب، حيث تزود واشنطن كييف بالأسلحة.

ونقلت روسيا اليوم عن لافروف قوله في تعليق لقناة “روسيا 1” التلفزيونية: “نحن بالفعل في المرحلة الساخنة من الحرب لأن النازيين الأوكرانيين يقاتلون بالأساس بالأسلحة الأمريكية”، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية تهدد في كل مرة بتزويد أوكرانيا بالمزيد والمزيد من الأنظمة الفتاكة بعيدة المدى.

ووفقاً للافروف فإنه رغم كل ذلك يجب الحفاظ على العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، أو على الأقل ألا نفقد الأمل في أن يستيقظ الأمريكيون ويستأنفوا نوعاً من الحوار، لكن لم يتبق الكثير من الانتظار.

وفي وقت سابق قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف: إن العلاقات الحالية بين موسكو وواشنطن يمكن وصفها بأنها منهارة والجانب الأمريكي هو المسؤول عن ذلك.

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