مصرع أربعة أشخاص جراء إعصار في جنوب شرق ولاية ميزوري الأمريكية

واشنطن-سانا

لقي أربعة أشخاص مصرعهم جراء إعصار اجتاح جنوب شرق ولاية ميزوري الأمريكية، بينما تعمل فرق الطوارئ على تمشيط المنازل والمباني التجارية المدمرة، بحثاً عن المزيد من الضحايا.

ونقلت رويترز عن شرطة الولاية قولها: إنه تم تسجيل الوفيات في مقاطعة بولينجر، حيث تقوم وكالات محلية متعددة بجهود البحث والإغاثة، مشيرة إلى وقوع عدة مصابين.

وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي من قرية جلين ألين بولاية ميزوري منازل متضررة بشدة وقد دمرت أسقفها، وأشجاراً وخطوط كهرباء سقطت وحطاماً يغطي الطرق والأفنية.

ويأتي هذا الإعصار بعد أيام من أعاصير عنيفة اجتاحت أجزاء من جنوب الولايات المتحدة وغربها الأوسط، وامتدت شرقاً إلى ديلاوير، ما أسفر عن مقتل 23 شخصاً على الأقل، وتدمير مبان سكنية وتجارية.

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