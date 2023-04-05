نحو 65 بالمئة نسبة التخزين الإجمالي لبحيرات السدود في محافظة اللاذقية

اللاذقية-سانا

بلغت نسبة التخزين الإجمالي ضمن جميع بحيرات السدود في محافظة اللاذقية 65.29 بالمئة، بمتوسط هطول مطري يبلغ 555 ملم لكل سد.

وأوضح مدير الموارد المائية باللاذقية فراس حيدر في تصريح لمراسلة سانا أن العام الهيدرولوجي يبدأ في الأول من تشرين الأول من كل عام، ويتم تسجيل نسب هطول الأمطار على مشاريع المديرية من خلال محطات الرصد المناخية الموزعة ضمنها العائدة للمديرية والبالغ عددها 10 محطات.

وبين حيدر أن المديرية تتولى إدارة الموارد المائية لـ 14 سداً منفذاً ومستثمراً بحجم تخزين إجمالي 366.450 مليون متر مكعب، إضافة إلى مشروع ري السن.

وأشار حيدر إلى أنه وبعد نهاية موسم تعزيل المجاري المائية باشرت المديرية أعمالها من أجل تنفيذ موسم الاستثمار القادم بالبدء بتعزيل أقنية الري المكشوفة ومخرج نفق هضبة عين البيضا، والبدء بأعمال الصيانة اللازمة للتجهيزات الكهربائية والميكانيكية في محطات الضخ، إضافة لأعمال الصيانة اللازمة لشبكات الري في مختلف المواقع من استبدالات أو إصلاحات للخطوط التي تأثرت نتيجة الزلزال.

ووفق مديرية الموارد المائية يتم العمل بالتعاون مع مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي واتحاد الفلاحين باللاذقية من أجل تلبية احتياجات المزارعين من مياه الري، وفق الخطة الزراعية والتخزين المتاح في السدود.

ديمة حشمة

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