نشاط ثقافي توعوي لثقافي عين الشرقية بمركز إيواء تجمع الإناث بجبلة

اللاذقية-سانا

أقام المركز الثقافي العربي بعين الشرقية نشاطاً اجتماعياً في مركز إيواء تجمع الإناث بجبلة، بهدف رفع الروح المعنوية للمقيمين في المركز كباراً وصغاراً.

وتضمن النشاط ألعاباً ترفيهية للأطفال وقراءة شعر وقصص، بمشاركة من أطفال مركز الإيواء، إضافة إلى نشاط للكبار تضمن ورشة عمل حول كيفية التعامل مع الكوارث الطبيعية، وشمل النشاط توزيع الكتب الهادفة لقاطني المركز.

وأوضحت أمل علي من فريق ثقافة الطفل أن النشاط الذي قدم لأطفال المركز شمل ألعاباً ترفع الروح المعنوية، ودعماً نفسياً لهم، كما اعتمد المشرفون على مشاركة أطفال المركز بإلقاء الشعر وقص الحكايات، بهدف تقوية ثقتهم بأنفسهم وتنمية قدراتهم العقلية والنفسية.

كما شارك علي حمامة وعمار ديبة من فريق ثقافة الطفل في ورشة العمل المتضمنة برنامجاً توعوياً للكبار، حول أفضل الطرق للتعامل مع الهزات والزلازل والسبل الأفضل للنجاة في حال حدوثها.

وتم توزيع الهدايا والقصص للأطفال، حيث بين ميلاد حسن مدير المركز الثقافي بعين الشرقية أن فعاليات المركز لا تقتصر على النشاطات الثقافية داخل قاعاته، وإنما تتعدى ذلك للعمل خارج المركز.

بلال أحمد

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