تسجيل ضبوط تموينية في حمص

حمص-سانا

ضبطت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص منشأة لصناعة القطنيات في المدينة الصناعية بحسياء، بمخالفة عدم تقديم دراسة تكلفة.

وأشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص المهندس رامي اليوسف في تصريح لـ سانا إلى أنه تم ضبط بعض المحال في سوق الهال، بمخالفة عدم إعطاء فواتير بمبيعاتهم اليومية للخضار والفواكه.

وبين اليوسف أن الضبوط شملت 21 فعالية متنوعة بمخالفات تتعلق بالأسعار والفواتير، وسحب 6 عينات للتحليل والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية، وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق كل الفعاليات المخالفة.

صبا خيربك

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