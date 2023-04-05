مصرع شخص وإصابة عشرة آخرين جراء الفيضانات شمال أفغانستان

كابول-سانا

لقي شخص مصرعه، وأصيب عشرة آخرون، جراء الفيضانات التي اجتاحت إقليم تاخار شمال أفغانستان.

ونقلت وكالة شينخوا عن المدير الإقليمي لإدارة المعلومات والثقافة قاري مهيب الله نيكزاد قوله: إن الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة التي ضربت منطقة “بانغي” في إقليم تاخار أسفرت عن مصرع شخص، وإصابة عشرة آخرين، إضافة إلى تضرر وتدمير عشرات المنازل وعشرات آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية.

وكان 170 شخصاً لقوا مصرعهم، وأصيب 30 آخرون نتيجة موجة الطقس السيئ والفيضانات التي اجتاحت 24 مقاطعة في أفغانستان في كانون الثاني الماضي.

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