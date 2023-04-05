طقس الغد… الحرارة قريبة من معدلاتها والجو غائم جزئياً بشكل عام

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح قريبة من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة، مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي مترافق مع تيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام، مع فرصة ضعيفة لهطل زخات خفيفة من المطر في المرتفعات الساحلية، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…