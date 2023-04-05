سورية تدين هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين المعتكفين في المسجد الأقصى

دمشق-سانا

أدانت سورية هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين المعتكفين في المسجد الأقصى، واستنكرت استمرار الصمت الدولي والحماية لهذه الجرائم التي تهدف لإشعال المنطقة وتصدير الأزمات الداخلية لمسؤولي هذا الكيان.

وقالت الخارجية في بيان لها اليوم : إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأقصى وفلسطين لا تنفصل عن ممارسات هذا الكيان عبر استمرار احتلاله للجولان العربي السوري وبقية الأراضي العربية المحتلة وتكرار اعتداءاته على الأراضي السورية وقصفه للمدنيين والبنى التحتية في سورية.

وأضافت الخارجية: سورية تدعو إلى إدانة هذه الممارسات الشنيعة وإلى رفع الغطاء عن ممارسات هذا الكيان واتخاذ ما يلزم لوقفها وردع “إسرائيل” ومحاسبة مسؤوليها عن هذه الجرائم التي تصل إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.

يتبع….