لقاء سوري عراقي لتعزيز العمل المشترك في المجال الصناعي

بغداد-سانا

بحث وزير الصناعة والمعادن العراقي خالد بتال النجم مع سفير سورية في العراق صطام جدعان الدندح آفاق تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الصناعية.

وقالت وزارة الصناعة والمعادن العراقية في بيان أمس تسلمت مراسلة سانا في بغداد نسخة منه: “إن الجانبين ناقشا إمكانية وآليات التعاون والعمل المشترك في مجالات صناعية متعددة، وخاصة صناعة الغزل والنسيج والصناعات الجلدية، وإقامة مدينة صناعية مشتركة بين سورية والعراق”.

وأشار البيان إلى أن اللقاء تطرق إلى عمل اللجنة العراقية السورية المشتركة، وما تحقق خلال السنوات السابقة ضمن أعمال هذه اللجنة.

وحسب البيان، أشاد النجم بالعلاقات الأخوية القوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والخبرات التي تمتلكها سورية في صناعات متعددة، معرباً عن الاستعداد للتنسيق المتواصل لتعزيز الآفاق المستقبلية للتعاون الصناعي.

من جهته، أكد السفير الدندح رغبة سورية في التعاون مع العراق الشقيق، من خلال إقامة مشاريع واعدة تخدم صناعة ومصلحة كلا البلدين.

وفي تصريح لمراسلة سانا، أفاد الدندح بأن الجانبين بحثا الميزات التي وفرها قانون الاستثمار لتنمية التعاون الثنائي في كلا البلدين، مشيراً إلى أن العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين تمثل عوامل محفزة لإقامة مشروعات صناعية مشتركة وضمان نجاحها.

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