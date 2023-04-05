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سلطنة عمان تدين بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى

2023-04-05

مسقط-سانا

أدانت سلطنة عمان بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك واعتداءها على الفلسطينيين والمصلين المعتكفين فيه واعتقال المئات منهم.

وأشارت وزارة الخارجية العمانية في بيان اليوم إلى أن هذه الممارسات الآثمة للاحتلال الإسرائيلي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني ما يؤجج مشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في ردع الممارسات الاستفزازية المستمرة للاحتلال الإسرائيلي التي تتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية باحترام المقدسات الدينية، مشددة على وجوب تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وإنهاء الاحتلال وتحقيق التسوية العادلة والشاملة.

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