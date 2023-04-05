الهلال الأحمر العربي السوري ينهي تشييد مركز للطب للشرعي في الحسكة

الحسكة-سانا

أنهى متطوعو مشروع إدارة المياه وإعادة التأهيل في فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في الحسكة أعمال تشييد وتجهيز مركز للطب الشرعي في مدينة الحسكة، بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وبين رئيس فرع الهلال الأحمر في الحسكة علي منصور في تصريح لمراسل سانا أنه تم تشييد البناء وتجهيزه ليكون مركزا للطب الشرعي في مدينة الحسكة، في إطار الاستجابة لاحتياجات المنطقة، ودعماً للقطاع الصحي، لافتاً إلى أن الأعمال المنفذة تضمنت إنشاء بناء مقسم إلى غرفة براد للموتى وغرفة تشريح الجثث مع مستلزماتها، إضافة إلى تأمين شبكة كهرباء وتكييف وإنارة للبناء بشكل كامل.

وأشار مدير صحة الحسكة الدكتور عيسى خلف إلى أهمية إنشاء المركز كونه الوحيد في المنطقة، لافتا إلى دور المنظمات الدولية العاملة في سورية بدعم القطاع الصحي في المحافظة، لناحية رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة في المنطقة في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها المحافظة ومنعكساتها على الواقع الصحي بشكل عام.

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