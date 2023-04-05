هيئة تطوير الغاب: إعادة تحريج نحو 180 هكتاراً في مواقع الحرائق

حماة-سانا

تبذل الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب جهودا كبيرة من أجل حماية الغابات من كل أشكال التعديات عليها وتوسيع رقعة الغطاء النباتي في المناطق التي تعرضت لحرائق كثيرة خلال السنتين الماضيتين.

وأوضح مدير عام الهيئة المهندس أوفى وسوف لمراسل سانا أن حماية الغابات والمناطق الحراجية تمثل أولوية في عمل الهيئة، لأن الحفاظ عليها من التعديات المتعددة مثل الحرائق والتحطيب والرعي الجائر يسهم في الحفاظ على الثروة الحراجية وبقاء المنطقة نظيفة، ويزيد من طبيعتها الخلابة، مبيناً أن الغابات والمواقع الحراجية في منطقة الغاب تعد ثروة وطنية لا بد من الجميع التعاون والتكاتف من أجل حمايتها وزيادة رقعة الغطاء النباتي فيها.

بدوره أشار مدير الموارد الطبيعية في الهيئة المهندس فايز المحمد إلى أن المديرية وضمن عملها في حماية الغابات والمواقع الحراجية من التعديات نظمت خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 70 ضبطاً لمخالفات قطع وتشويه مناطق حراجية وتعديات وكسر على الأراضي الحراجية، إضافة إلى مصادرة 40 طناً من أحطاب مختلفة معدة للبيع بشكل مخالف، مبيناً أن عناصر الهيئة وبالتعاون مع المجتمع المحلي في حالة استنفار دائم من أجل قمع المخالفات والحد منها.

وأضاف: تمت إعادة تحريج نحو 180 هكتاراً في المواقع التي تعرضت لتعديات وحرائق خلال الفترة الماضية، وزراعتها بأكثر من 100 ألف غرسة من مختلف الأنواع الحراجية في مواقع جورين وشطحة وعين الكروم وعناب ومعرين الصليب، مشيراً إلى أنه تم أيضاً توزيع 25 ألف غرسة حراجية متنوعة مجاناً على المواطنين، من أجل زراعتها في مناطقهم، وخاصة التي شهدت حرائق أو تحطيباً جائراً.

وبين المحمد أنه تم هذا العام أيضاً شق طرق جراحية لمسافة أربعة كيلو مترات من إجمالي الخطة المقررة، والبالغة 13.5 كيلومتراً استعداداً لموسم الحرائق، وذلك في الأماكن الوعرة والتي يصعب الوصول إليها، ويتم حالياً إعداد الخطة اللازمة لمواجهة الحرائق التي تنشب عادة في الصيف، مبيناً أن تعاون المواطنين والإبلاغ عن التعديات في الوقت المناسب لعب دوراً مهما في قمع المخالفات على الثروة الحراجية، وهذا ما نتوقعه هذا الموسم.

سالم الحسين

نشرة سانا الاقتصادية

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