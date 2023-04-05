ارتفاع أسعار النفط

لندن-سانا

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم بفعل خفض أوبك بلس للإنتاج، وانخفاض مخزونات الخام الأمريكية.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 38 سنتاً إلى 85.32 دولاراً للبرميل.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتاً إلى 81.04 دولاراً للبرميل.

وتلقت الأسعار دعماً وفق ما نقلته مصادر عن بيانات معهد البترول الأمريكي أمس، والتي أظهرت انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بنحو 4.3 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الـ 31 من آذار الماضي.

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