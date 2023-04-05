إصابة عشرات الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين الليلة الماضية خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال حطمت أحد نوافذ المصلى القبلي من جهة العيادة، واعتدت على المعتكفين والمصلين بداخله بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بالاختناق واعتقلت عددا منهم.

ويدعو المستوطنون الإسرائيليون إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى اليوم وسط تأكيد القوى الوطنية الفلسطينية على ضرورة الرباط في المسجد والتصدي لاقتحامات المستوطنين.