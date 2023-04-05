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الخارجية الروسية لممثل السفارة الفرنسية: لا يجوز توجيه الاتهامات جذافاً للعسكريين الروس

2023-04-04

موسكو- سانا

استدعت وزارة الخارجية الروسية , القائم بأعمال السفارة الفرنسي  في موسكو ,”جي دارماديكاري “,على خلفية منشورات السفارة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن النزاع في أوكرانيا.

وقالت الوزارة  في بيان نقلته وكالة نوفوستي ، إنه “تم التعبير عن الاحتجاج على ما نشرته السفارة على مواقع التواصل الاجتماعي من المزاعم حول فظائع مرتكبة في مدينة بوتشا وغيرها من المدن الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية” مشددة على “عدم جواز الاتهامات الكاذبة تجاه العسكريين الروس على خلفية توريد باريس للمعدات العسكرية والذخيرة لأوكرانيا”.

يذكر أن موسكو رفضت مرارا الاتهامات والمزاعم التي روجها النظام في أوكرانيا ضد روسيا في نيسان العام  الماضي حول ارتكاب مجازر وجرائم قتل تجاه السكان المدنيين في مدينة بوتشا بمقاطعة كييف وغيرها من المدن الأوكرانية أثناء العملية العسكرية الخاصة، وشددت وزارة الدفاع الروسية على أن هذه الاتهامات استفزاز .

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