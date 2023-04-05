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إصابة عدد من الفلسطينيين بينهم طفلان باعتداءين للاحتلال في الخليل وبيت لحم

2023-04-04

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين مساء اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم قرب مدينتي الخليل وبيت لحم بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت أمر ومخيم العروب شمال الخليل وبلدة في الخضر جنوب بيت لحم، واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام، ما أسفر عن إصابة أربعة منهم بجروح بينهم طفلان وآخرون بحالات اختناق.

وأصيب عدد من الفلسطينيين اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال ومستوطنيه عليهم في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

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