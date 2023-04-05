في حدث يقسم الأمريكيين.. ترامب يمثل أمام المحكمة في نيويورك

نيويورك-سانا

مثل الرئيس الأمريكي السابق والمرشّح للانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024 دونالد ترامب اليوم أمام القضاء في نيويورك لمحاكمته في تهم جنائية.

وذكرت وكالة فرانس برس أن ترامب يواجه تهماً بـ 34 جناية، أعلنتها محكمة مدينة مانهاتن يتعلق بعضها بالاحتيال وتزوير سجلات تجارية متعلقة بمدفوعات “الأموال الصامتة ” في عام 2016.

واعتبر المراقبون محاكمة ترامب بتهم جنائية بأنها حدث غير مسبوق ينقسم الأمريكيون حوله.

ووصف ترامب استدعاءه للمثول أمام المحكمة الجنائية في مانهاتن بنيويورك بأنه “حدث سريالي”.

وكان مؤيدو ومناهضو ترامب اصطفوا أمام المحكمة وتبادلوا الاتّهامات وسط انتشار كثيف للشرطة لمنع وقوع أعمال عنف وصدامات بين الفريقين.

واستقطبت محاكمة ترامب اهتماماً إعلامياً كبيراً في الولايات المتحدة ووثقت وسائل الإعلام المحلية والعالمية أمس خطوة بخطوة رحلة ترامب من مقرّ إقامته في فلوريدا وصولاً إلى نيويورك.

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