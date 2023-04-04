ريابكوف: لدى موسكو ما يضمن أمنها بعد تعليقها معاهدة ستارت

موسكو- سانا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن لدى موسكو إمكانيات إضافية لضمان أمنها بعد تعليقها العمل بمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت 3).

ونقلت وكالة تاس عن ريابكوف قوله في حديث لقناة روسيا 24 إن المعاهدة لم يتم إلغاؤها رسميا، وهي لا تزال موجودة على الورق لكننا علقنا العمل بها، وبالتالي حصلنا على إمكانيات إضافية لضمان أمننا في الظروف التي كان فيها الأمريكيون يستخدمون كل الإمكانيات لجمع المعلومات الإضافية عن مجالنا العسكري… وهذا لن يستمر بعد الآن.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في الـ 21 من شباط الماضي تعليق روسيا العمل بمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية لكنها لا تنسحب منها.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency