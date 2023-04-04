هنغاريا: اجتماع الناتو في بروكسل ينذر باندلاع حرب عالمية جديدة

بودابوست-سانا

انتقد وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو بشدة اجتماع حلف شمال الأطلسي الناتو في بروكسل اليوم محذراً من أنه “ينذر باحتمال اندلاع حرب عالمية جديدة”.

ونقلت قناة “إم 1″ التلفزيونية الهنغارية عن سيارتو قوله خلال مقابلة صحفية إنه للأسف في ضوء خطابات اليوم يمكننا القول إننا نقترب من حرب عالمية أخرى، موضحاً أنه تحدث في الاجتماع حول ضرورة ” منع صدام مباشر بين الناتو وروسيا”.

ونبه سيارتو إلى ” أن مثل هذا التطور للأحداث سيؤدي بوضوح إلى حرب عالمية جديدة ” مشددا على وجوب عدم مشاركة حلف الناتو في الصراع الأوكراني وخاصة ألا يزود نظام كييف الأسلحة”.

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