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طقس الغد: انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع فرصة لهطل زخات مطرية متفرقة

2023-04-04

دمشق- سانا

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جو سطحي مترافق مع تيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غدا غائم جزئيا بشكل عام إلى غائم أحيانا مع فرصة لهطل زخات مطرية متفرقة تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية خاصة المناطق الساحلية والشمالية الغربية .

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً تتجاوز سرعتها الـ 65 كم /سا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

درجات الحرارة المتوقعة…

منطقة دمشق              22/12

المنطقة الجنوبية           19/9

المرتفعات الجبلية          15/4

المنطقة الوسطى           23/6

المنطقة الساحلية           19/13

المنطقة الشمالية            21/8

منطقة الجزيرة             26/11

المنطقة الشرقية            25/10

منطقة البادية               23/11/ .

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