القبض على أشخاص يروجون العملة السورية والأجنبية المزيفة بحمص

حمص-سانا

ألقى فرع الأمن الجنائي بحمص القبض على عدة أشخاص يقومون بترويج العملة السورية والأجنبية المزيفة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن معلومات وردت إلى قسم مكافحة التزييف والتزوير بفرع الأمن الجنائي بحمص حول وجود شبكة مؤلفة من عدة أشخاص تمتهن ترويج العملة السورية والأجنبية المزيفة لقاء المنفعة المادية.

وأضافت: إنه من خلال البحث والمتابعة تمكن الفرع المذكور من إلقاء القبض على ستة أشخاص وهم عامر. ض وعلي . ن وميلاد.ع وخالد.أ وغيث.ش ومحمد تمام.د وضبط بحوزتهم مبالغ مالية قدرها مليون وأربعمئة وأربعون ألف ليرة سورية من فئة الخمسة آلاف، ومبلغ تسعة عشر ألفاً وسبعمئة دولار أمريكي، وتبين أن جميعها مزيفة، وكانوا يحاولون ترويجها ضمن أحياء محافظة حمص على متن سيارة من نوع “هونداي توسان”.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إحضار المذكورين إلى مركز الفرع، وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على العمل ضمن شبكة لترويج العملة السورية والأجنبية المزيفة ضمن أحياء محافظة حمص، وتمت مصادرة المبالغ المزورة وما زالت التحقيقات مستمرة معهم لكشف باقي المتورطين، وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص.

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