طباع يبحث تعزيز التعاون مع مؤسسة حياة التنموية

دمشق-سانا

بحث وزير التربية الدكتور دارم طباع اليوم مع وفد مؤسسة حياة التنموية آفاق التعاون بين الوزارة والمؤسسة، لتعزيز مفاهيم التوعية والدعم النفسي من خلال الفنون ودعم اليافعين والشباب وتمكينهم.

وناقش الجانبان آلية وخطة التعاون المشترك في مجالات تمكين الشباب واليافعين وتوعيتهم، حيث أكد الوزير طباع أهمية دور الشباب في بناء المجتمع والذي تجلى من خلال العمل التطوعي والتبرعات للمتضررين، مشيراً إلى أهمية التوعية في المجالات الصحية والدعم النفسي الاجتماعي.

بدورها لفتت رئيس مجلس الأمناء المؤسسة دانا عابدين إلى أن مؤسسة حياة تعنى أيضاً بتمكين الفتيات وتعميق دورهن المجتمعي ومساعدتهن للانخراط في سوق العمل وصناعة القرار.

وضم وفد المؤسسة عضو مجلس أمناء المؤسسة زينة نجيب وأمينة الصندوق سامية نحاس والمتطوعة آيلا قولي.

رحاب علي

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