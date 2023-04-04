الدفاع الروسية: تصفية أكثر من 400 جندي أوكراني وإسقاط 3 مسيرات أوكرانية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم تصفية أكثر من 400 جندي أوكراني، وإسقاط 3 مسيرات أوكرانية، وتدمير 3 مستودعات ذخيرة للقوات الأوكرانية.

وجاء في بيان الوزارة اليومي:

في محور كوبيانسك

بلغ عدد الخسائر في صفوف القوات الأوكرانية ما يصل إلى أكثر من 30 جندياً أوكرانياً، وتم تدمير مدفع هاوتزر (دي 20).

في محور كراسني-ليمانسك

قضت القوات الروسية على ما يصل إلى 225 جندياً أوكرانياً ودمرت مدفعاً ذاتي الدفع من طراز (غفوزديكا) ومدافع (هاوتزر دي 30).

في محور دونيتسك

تمت تصفية ما يصل إلى 65 جندياً أوكرانياً، وتدمير مدافع هاوتزر من طراز (دي 30).

في محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه

بلغت خسائر القوات الأوكرانية 70 جندياً أوكرانياً، وتم تدمير مدفع هاوتزر من طراز (دي 20).

في محور خيرسون

قضت القوات الروسية على ما يصل إلى 10 جنود في محور خيرسون، ودمرت مدفعي هاوتزر من طراز (دي 30).

وأضاف بيان الوزارة: إنه تم تدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة مدفعية في منطقة زابوروجيه وخاركوف وجمهورية دونيتسك، إضافة الى تدمير مستودع لأسلحة الصواريخ والمدفعية للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك.

وأشار البيان إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي اعترضت ثلاث قاذفات صواريخ (هيمارس)، إضافة الى تدمير ثلاث مسيرات أوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية ومنطقة خيرسون.

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