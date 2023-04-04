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(أهب النهر مصباحي)… مجموعة جديدة للشاعرة رولا عبد الحميد

2023-04-04

دمشق-سانا

غلب الطابع الإنساني والاجتماعي على المجموعة الشعرية الجديدة “أهب النهر مصباحي” للشاعرة رولا عبد الحميد، فتلونت مضامينها بجماليات الكون والبيئة والطبيعة والعاطفة الصادقة.

في نصوصها تمزج الشاعرة عبد الحميد بين موجودات الفضاء والطبيعة وبين انعكاسات عاطفتها الوجدانية لتكون نصها بشكل جاذب للقارئ مثل قصيدة “أحث الخطأ لسناه”.

وتدعو الشاعرة في نص بعنوان “انثر لؤلؤك على أردانها” إلى المحبة والوفاء وعدم الوحدة بأسلوب عفوي، فيما تستخدم الرمز والدلالة في الدعوة إلى التمسك بالجمال الروحي والوجداني، كما جاء في قصيدة “هذي الروح شجرة” بقولها: الأشجار على الطريق تعرفني يعرفني العصفور الدوري.. يعرفني قمر مخملي على الطريق.. وهبته زهوري.

ويغلب على نصوص المجموعة الصادرة عن اتحاد الكتاب العرب والتي تقع في 160 صفحة من القطع الكبير الدعوة إلى التوافق والوفاء والمحبة.

محمد خالد الخضر

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