توزيع سلل غذائية لـ 100 أسرة في الحسكة

الحسكة-سانا

وزعت جمعية الأماني الخيرية اليوم سللاً رمضانية على عدد من الأسر التي تعيل ذوي الإعاقة وأيتاماً وأسر الشهداء في كل أحياء المدينة، وذلك بإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل.

وبين رئيس مجلس إدارة جمعية الأماني محمد الشمدين في تصريح لمراسل سانا أن السلل شملت 100 أسرة بهدف التخفيف من الفئات الأشد احتياجاً لدعمهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأضاف الشمدين: إن الجمعية تسعى خلال الشهر المبارك إلى توسيع نطاق الاستفادة لتشمل أسراً أخرى وفق قاعدة بيانات تضمن الأسر الأشد احتياجاً بالتنسيق مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل وبإشرافها المباشر للتمكن من الوصول إلى هذه الأسر وتقديم المساعدة اللازمة وفق الإمكانات المتوافرة.

وانطلقت نشاطات جمعية الأماني الخيرية مطلع شباط الفائت، بافتتاح مستوصف طبي يضم ثلاث عيادات بغية تقديم الخدمات الصحية والأدوية مجاناً للمراجعين.

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