مشاعر… ثنائيات درامية محورها الحب والعلاقات الاجتماعية

دمشق-سانا

يقدم العمل الاجتماعي “مشاعر” مجموعة من الثنائيات المنفصلة في أحداثها والمنسجمة عموماً في سياقها العام، ولا سيما إخراجيا مع الموسيقا التصويرية بقالب متشابه، باعتبار العمل كتلة واحدة مؤلفة من حلقات منسجمة تم العمل عليها، لتؤدي هدفاً واحداً ورؤية واحدة لمخرج العمل ومؤلفه كفاح الخوص.

ويقوم مشاعر على حوارات طويلة كما في ثنائية “ميديا”، فالكاميرا تتنقل من وجوه شخوص العمل إلى ديكور المكان بشكل متواتر، ولكن قوة الحوار وأداء الممثلين يكسر هذه الرتابة.

ويعتمد العمل في بعض حلقاته مثل “وكبرنا يا بيي” على تقنية الخطف خلفا من خلال ربط شخوص العمل ببطله المركزي، ونجده في حلقات ثنائية يتناول التأثير الهائل لوسائل التواصل الاجتماعي في الحياة اليومية وتداخلها مع علاقاتنا الاجتماعية والعاطفية كما في ثنائية “ميديا”.

ويستعين مخرج “مشاعر” بديكور بسيط بعيد عن التكلف تم توظيفه لصالح العمل سعيا لبناء بيئة قريبة من المشاهد، ومألوفة لديه تشده أكثر للاندماج في ما يتابعه، وقد ظهر ذلك في معظم حلقات العمل تقريبا والتي عرضت حتى الآن.

يذكر أن العمل من بطولة عباس النوري وخالد القيش وصفاء سلطان ونادين تحسين بيك وعارف الطويل وسيف سبيعي ومحمد حداقي وروعة السعدي وربى السعدي وترف التقي وتولاي هارون وحلا رجب ونزار أبو حجر وعلي كريم ويزن السيد وفرح خضر وكرم الشعراني ونادين قدور ويزن الخليل ومازن ست البنين وهيما إسماعيل، إضافة إلى نجوم آخرين.

ربى شدود

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