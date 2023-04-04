7484 معاملة منجزة في مديرية النقل بالرقة و29 ألف في مركز خدمة المواطن بالسويداء

محافظات-سانا

أنجزت مديرية نقل الرقة خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 7484 معاملة.

وذكر مدير نقل الرقة خلف الحمود في تصريح لمراسل سانا أن المعاملات شملت تجديد رخص السير ونقل الملكية وبيان قيد ومطابقة وكالة، إضافة إلى إنجاز 4895 معاملة تخص مديريات النقل في باقي المحافظات.

وبين الحمود أنه بلغت إيرادات المديرية من الرسوم المستوفاة أكثر من 180 مليون ليرة سورية، كما تم تسجيل 23 آلية جديدة، لافتاً إلى أنه يتم بشكل دوري فحص المركبات والجرارات الزراعية والآليات الثقيلة في الريف المحرر، لتخفيف العبء المادي والجهد عن المواطنين، حيث بلغ عدد المركبات التي تم فحصها 825 مركبة.

من جهة ثانية أنجز مركز خدمة المواطن في مبنى مجلس مدينة السويداء نحو 29 ألف معاملة للمواطنين خلال الربع الأول من العام الحالي.

وذكرت مديرة المركز المهندسة خلود مسعود في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الخدمات المقدمة شملت الأوراق السريعة من وثائق غير عامل وعقود الإيجار السكنية وخدمات السجل المدني، من بيانات زواج وطلاق وعائلية وقيد فردي ووفاة وولادة والسجل العدلي والتصديق القنصلي والرخص الإدارية، إضافة للخدمات البطيئة المتعلقة بتسوية الأبنية ورخص البناء وغيرها.

من ناحية ثانية وبهدف تخفيف الأعباء عن الأهالي أصحاب الآليات في ريف إدلب المحرر، قامت لجنة فحص المركبات من مديرية النقل بإدلب في حماة بالانتقال إلى مدينة خان شيخون لفحص الآليات بمختلف أنواعها بغض النظر عن مكان تسجيلها.

وبين مهدي الدقس مدير نقل إدلب في تصريح لمراسل سانا أن لجان المديرية فحصت فنياً مئات الآليات في تجمعات سنجار وأبو دالي وخان شيخون أمام مقر مجلس المدينة خان شيخون مجاناً، وذلك لتخفيف الأعباء عن مالكي الآليات للحيلولة دون تكبدهم تكاليف الانتقال بآلياتهم من ريف إدلب المحرر إلى مدينة حماة.

وأضاف الدقس: إنه لا يترتب على صاحب الآلية سوى مراجعة مديرية نقل إدلب بمقرها المؤقت في حماة لاستكمال تسجيل مركبته خلال مدة أقصاها 15 يوماً.

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