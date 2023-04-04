ظهور إصابات بآفة (السونة) في حقول زراعية بنوى في ريف درعا

درعا-سانا

ظهرت بعض الإصابات بآفة “السونة” التي تصيب محصول القمح في بعض حقول الفلاحين بمدينة نوى في ريف درعا.

وذكر رئيس دائرة الوقاية في مديرية الزراعة المهندس حسن الصمادي بتصريح لمراسل سانا اليوم أن الاصابات وصلت الى العتبة الاقتصادية التي تستوجب المكافحة الفورية، مبينا أن المساحة المصابة بالآفة بحدود 500 دونم.

وأضاف الصمادي: إن مواد المكافحة متوفرة في كل الدوائر الزراعية ويتم توزيعها بشكل مجاني على الفلاحين، بما يسهم في الحفاظ على المحصول، مبيناً أن آفة السونة تتغذى على السنابل أثناء التشكل و تسبب فشلا في عقد السنبلة، كما تتغذى على السنابل فتمتص عصارة الحبوب في الطور العجيني، فتنتج السنبلة بذلك حبوبا ضامرة، وتؤثر الإصابة على مواصفات الطحين.

وبين الصمادي أن عمليات التحري عن الآفات مستمرة ولا إصابات بالصدأ حتى تاريخه، في حين تستمر الدائرة بمكافحة آفة فأر الحقل، ووصلت المساحة المكافحة حتى تاريخه الى 8560 هكتاراً.

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