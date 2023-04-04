شقيقتان شابتان تتشاركان ووالدتهما بمشروع متناهي الصغر في مدينة شهبا بالسويداء

السويداء-سانا

كما احتضنت وربت الأم ريمة الجباعي ابنتيها مروة ونغم صيموعة على المحبة وشجعتهما في مسيرتهما التعليمية رافقتهما أيضاً في حياتهما العملية عبر تأسيس مشروع منزلي متناهي الصغر لتصنيع الإكسسوارات في مدينة شهبا بالسويداء، ما يشكل إضافة مهمة ويدعم تمكينهما اقتصادياً ويعزز قيمة العمل لديهما.

المشروع الذي انطلق قبل نحو عام كما ذكرت الأم ريمة يأتي انعكاساً لحالة شغفهن جمعياً بالإكسسوارات، حيث تعلمن من تلقاء أنفسهن العمل في هذا المجال، وخاصة بعد اطلاع ابنتها الأكبر مروة على تجارب مماثلة عبر الإنترنت، استفدن منها كأساس للانطلاقة، لكن مع إدخال تطويرات شكلت حالة تفرد بما ينتجن.

وبداية المشروع حسب الأم ريمة كانت برأسمال بسيط جدا وحس إبداعي، حيث بدأن بشغل الخرز مع أشياء ناعمة إلى أن توسعن تدريجياً، وطورن المواد المستخدمة من المعادن والأحجار الصغيرة بما يرضي مختلف الأذواق كما ذكرت لسانا الشبابية.

ووفقاً للشابة مروة (24) عاماً خريجة أدب إنكليزي فإن العمل بالمشروع يتم بكل محبة وشغف، حيث يضفن من روحهن لمسات مميزة على كل قطعة يصنعنها ويتجاوزن كل الصعوبات والعوائق بما يضمن استمراريتهن.

ما يميز العمل بالمشروع كما بينت مروة تعدد الأذواق والتنوع فيه، حيث تضع كل واحدة منهن لمستها، ويقمن بتصميم أي شكل يرغبن به إضافة لما يطلب منهن من الزبائن، كاشفة عن وجود مساع لديهن بعد أن تطور عملهن لافتتاح محل خاص بهن وتوسيع نطاق العمل وفتح منافذ تسويق خارجية وتسجيل ماركة باسمهن خاصة في ضوء وجود والدتهما بجانبهما.

وبحسب الشابة نغم (22) عاماً خريجة معهد طبي قسم صيدلة فإنها تقوم بتسويق المواد الأولية اللازمة للعمل من دمشق ليقمن بتشكيلها وتصميمها بشكل تعاوني ثم تسويقها من خلال صفحة تديرها على شبكة الإنترنت، إضافة لتلبية طلبات المعارف والأصدقاء مع التوجه مؤخراً إلى المشاركة بالمعارض والبازارات الخيرية.

وأشارت نغم إلى أن المشروع خلق ارتياحا في الأسرة وتجاوزت من خلاله والدتهم ظروفها الصحية، مؤكدة سعيهما بالفترة القادمة لتعليم هذه المهنة لشقيقتيهما الأصغر المتفوقتين دراسياً، واللتين تتابعان تحصيلهما في المدارس.

ريمة وابنتاها تؤكدان أنه على الإنسان السير وراء شغفه بأي مجال يحبه وعدم اليأس من أي ظرف أو عائق يعترضه كون خطوات بسيطة مع حالة إرادة في بداية أي عمل لديه تكون كفيلة بإيصاله إلى هدفه وتحقيق طموحاته.

عمر الطويل

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