زاخاروفا: إجراءات تقييدية روسية على حسابات معهد غوته

موسكو-سانا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الإجراءات التقييدية على حسابات معهد غوته الألماني المصرفية داخل روسيا تعد رداً متناسباً مع إجراءات ألمانيا بحق “البيت الروسي” في برلين.

ونقلت وكالة نوفوستي عن زاخاروفا قولها: “إن موسكو حذرت برلين أكثر من مرة من حتمية اتخاذ إجراءات جوابية رداً على تقييد عمل البيت الروسي في برلين ورغم ذلك تجاهلت ألمانيا تحذيراتنا الصريحة”، مشيرة إلى أن تطبيق الإجراءات التقييدية المذكورة بحق فروع معهد غوته في موسكو وسان بطرسبورغ ونوفوسيبيرسك هو الرد المتناسب على ذلك الحظر الذي أجرته السلطات الألمانية في كانون الأول الماضي.

وأشارت زاخاروفا إلى أنه في ظل الظروف الحالية لا يمكن فك تجميد الحسابات المصرفية لمعهد غوته في روسيا إلا بعد الإلغاء الكامل وغير المشروط لتجميد حسابات البيت الروسي في برلين.

وكان معهد غوته في موسكو أعلن عبر موقعه الإلكتروني أنه ألغى لأسباب فنية امتحانات اللغة في المواعيد القادمة وعادة ما تمكن الشهادات التي يمنحها المعهد الطلاب الروس من الحصول على تأشيرات عمل أو دراسة في ألمانيا.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency