مراسل سانا: وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية في أجواء دمشق

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الرئيس التونسي يوجه بتعيين سفير لبلاده في سورية
2023-04-03
سوسان لبوغدانوف: إنهاء الوجود التركي غير الشرعي على أراضي سورية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ومكافحة الإرهاب
2023-04-03
فيرشينين يبحث مع غريفيث الحاجات الإنسانية الملحة في سورية عقب الزلزال
2023-04-03
قرقاش: زيارة المقداد إلى القاهرة خطوة إيجابية أخرى في اتجاه عودة سورية إلى محيطها
2023-04-02
حزب الجيل الديمقراطي المصري: الاعتداءات الإسرائيلية على سورية انتهاك لميثاق الأمم المتحدة
2023-04-02
الزراعة تشارك في اجتماعات هيئة تدابير الصحة النباتية والاتفاقية الدولية لوقاية النباتات في روما
2023-04-02
سفينة مساعدات إماراتية تصل إلى مرفأ اللاذقية محملة بـ 2215 طناً من المواد الغذائية والإغاثية-فيديو
2023-04-02
محليات
بدء التسجيل في الماراثون البرمجي للصغار واليافعين لعام 2023
2023-04-03
مهرجان الياسمين (أهلاً رمضان) … فرصة للتعريف بالمنتجات والبيع بأسعار منافسة
2023-04-03
مأدبة إفطار وتوزيع وجبات طعام للصائمين ضمن فعاليتين لجمعيتين أهليتين بالسويداء
2023-04-03
دخول 10 شاحنات تحمل مواد إغاثية مقدمة من الحكومة الأردنية إلى مركز نصيب الحدودي
2023-04-03
معرض لمركز دعم وتمكين المرأة في جمعية تنظيم الأسرة بالسويداء
2023-04-03
“هدية العيد الضائعة”… قصة لطالبتين من الصف السابع كرمتهما وزارة التربية
2023-04-03
مبادرة لتوزيع مواد غذائية وتموينية ومنظفات للأسر المحتاجة في حماة
2023-04-03
رياضة
الصربي ديوكوفيتش يتصدر قائمة العشرة الأوائل عالمياً في التنس
2023-04-03
الاتحاد الدولي للتنس ITF يعلن عودة بطولاته إلى الصين هذا العام
2023-04-03
ليون يهزم باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي
2023-04-03
الروسي مدفيديف يفوز بلقب بطولة ميامي الأمريكية للتنس
2023-04-02
نيوكاسل يفوز على مانشستر يونايتد بالدوري الإنكليزي
2023-04-02
تشيلسي يقيل مدربه بعد تراجع الفريق في الدوري الإنكليزي
2023-04-02
ميلان يهزم نابولي في الدوري الإيطالي
2023-04-02
اقتصاد
ارتفاع أسعار النفط عند الإغلاق
2023-04-03
بدء بيع بذار القطن في 5 محافظات و58 ألف هكتار خطة الموسم الحالي
2023-04-03
4 مليارات ليرة مبيعات منشأة دواجن حماة خلال الربع الأول من العام
2023-04-03
إكثار بذار حماة يبيع أكثر من 19 ألف طن من بذار القمح لفلاحي المحافظة
2023-04-03
أكثر من 12 ألف دونم خطة زراعة المحاصيل والخضار الصيفية بالسويداء للموسم الحالي
2023-04-03
ارتفاع أسعار الذهب
2023-04-03
هنغاريا: لن نلغي عقود الغاز مع روسيا لأسباب سياسية
2023-04-03
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مراسل سانا: وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية في أجواء دمشق
2023-04-04
2023-04-04
malek
سابق
مجلس حقوق الإنسان يعتمد قراراً لمصلحة فلسطين
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