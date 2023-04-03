عشرات الأسر تستفيد من مشروع إفطار صائم في حمص

حمص-سانا

تستفيد عشرات الأسر المتضررة من الزلزال والمحتاجة في حمص من مشروع إفطار صائم، ضمن المبادرة التي أطلقتها وزارة الأوقاف مع بداية شهر رمضان المبارك.

وأشار مدير أوقاف حمص الشيخ زهير الأتاسي في تصريح لـ سانا إلى أن المديرية تقوم بمشروع إفطار صائم يومياً، من خلال مطابخ متنوعة ليصل إلى مستحقيه من المحتاجين وعامة الناس.

وبين الشيخ ساري الزهراوي إلى أن وجبة اليوم ضمن المبادرة سيتم توزيعها على المتضررين من الزلزال والمحتاجين، مبيناً أنه تم إطلاق هذه المبادرة بالتعاون مع أرباب الشعائر الدينية لتصل إلى مستحقيها.

وأكد حبيب الرحمن من ثانوية خالد بن الوليد أن تجهيز الوجبات يتم ضمن المدرسة ويقدمون المساعدة من خلال العمل على تعبئة الطعام وتغليفه لتوزيعه على المحتاجين.

صبا خيربك

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