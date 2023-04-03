مأدبة إفطار وتوزيع وجبات طعام للصائمين ضمن فعاليتين لجمعيتين أهليتين بالسويداء

السويداء-سانا

أقام فرع الجمعية السورية للمعوقين جسدياً بالسويداء اليوم مأدبة إفطار للصائمين بمناسبة شهر رمضان، وذلك تحت عنوان “كلنا أهل”.

وشهدت المأدبة التي أقيمت في مقر الجمعية مشاركة عدد من الصائمين بينهم أشخاص ذوي إعاقة وأسرهم، إضافة إلى عائلات وافدة للمحافظة وأخرى متضررة من الزلزال، وذلك بحسب رئيس اللجنة الإدارية لفرع الجمعية نزار شجاع.

ولفت شجاع في تصريح لمراسل سانا إلى أن المأدبة تأتي كلقاء يعكس قيم الخير والتعاضد بين الأهل من أبناء الشعب السوري الواحد.

من جهته أشار مدير الشؤون الاجتماعية والعمل المهندس سامر بحصاص في تصريح مماثل إلى أهمية اللقاء على مائدة الإفطار بين صائمين من مختلف المحافظات السورية ضمن أجواء تعكس حالة المحبة بين أفراد المجتمع.

وفي سياق متصل وزعت جمعية “محبة ووفا” بالسويداء عدداً من وجبات الطعام والحلويات على العاملين الصائمين المناوبين في مواقع عملهم ضمن مديرية الدفاع المدني والجناح العسكري بالمشفى الوطني وإحدى وحدات الشرطة.

وذكرت رئيسة مجلس إدارة جمعية محبة ووفا فريال السليم في تصريح لمراسل سانا أن التوزيع جاء ضمن حملة “إفطار صائم” التي تنفذها الجمعية واستجابة للمبادرة التي أطلقتها لجنة الإغاثة الفرعية في محافظة السويداء بعنوان “إيد بإيد ليعم الخير بين الأهل”، مبينة أنها تضاف لما جرى توزيعه بالأمس على أطفال معهد التربية الخاصة للإعاقة السمعية.

عمر الطويل

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