معرض لمركز دعم وتمكين المرأة في جمعية تنظيم الأسرة بالسويداء

السويداء-سانا

افتتح مركز دعم وتمكين المرأة التابع لفرع جمعية تنظيم الأسرة السورية بالسويداء اليوم معرضاً ضم مشغولات يدوية، وذلك بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان لمدة 3 أيام، ويأتي تتويجاً لتدريبات المستفيدات من المركز، وبالتزامن مع إطلاق العمل بالمقر الجديد للمركز.

وذكرت رئيسة فرع جمعية تنظيم الأسرة السورية بالسويداء أقبال حامد في تصريح لمراسل سانا أن المعرض يهدف إلى تسليط الضوء على أعمال السيدات المستفيدات من الدورات التدريبية المهنية المختلفة بالمركز من الخياطة والتريكو، إضافة إلى منتجات معمل المنظفات التابع للجمعية، ما يشجعهن على العمل للانطلاق بمشروعات متناهية الصغر تمكنهن اقتصادياً.

وأشار مدير الشؤون الاجتماعية والعمل بالسويداء المهندس سامر بحصاص إلى أن المعرض يعكس نشاط المركز، ويعزز دعم وتمكين المرأة مهنياً، مؤكداً تشجيع المديرية لمثل هذه المعارض في عمل الجمعيات الأهلية.

وذكرت مقدمة الدعم النفسي الاجتماعي في المركز ساندي نصر الدين أن المعرض يجسد أهمية دور المرأة بالمجتمع، وما تقدمه لأسرتها بشكل خاص والمجتمع بشكل عام، وتنميتها لذاتها وعكس قدرتها على عمل شيء مهم في حياتها.

وأعربت عدد من المشاركات بالمعرض عن سعادتهن بعرض منتجاتهن كخطوة مشجعة لهن في بداية طريقهن المهني، وفرصة لإظهار منتجاتهن للآخرين وتسويقها.

عمر الطويل

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