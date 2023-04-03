مصرع 21 شخصاً جراء فيضانات جنوب الصومال

مقديشو-سانا

لقي 21 شخصاً مصرعهم جراء الفيضانات المفاجئة التي تسببت بها الأمطار الغزيرة جنوب الصومال خلال الأسبوعين الماضيين.

ونقلت وكالة شينخوا عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” قوله اليوم: إن الفيضانات قتلت 21 شخصاً على الأقل، وشردت أكثر من 100 ألف آخرين، ودمرت ممتلكات في الأسبوعين الماضيين جنوب البلاد.

ولفت إلى أن أغلب الضحايا كانوا من مدينة باردير الأكثر تضرراً في منطقة جيدو التي شهدت أكبر هطول للأمطار في الأيام الأخيرة، موضحاً أن أكثر من ألف هكتار من الأراضي الزراعية غارقة بالمياه، كما تضررت أكثر من 13000 أسرة بعد تدمير منازلها.

وقالت منظمة الأمم المتحدة: إن الأمطار الغزيرة والفيضانات جاءت بعد خمسة مواسم من الجفاف الذي أدى إلى نزوح أكثر من 1.4 مليون صومالي، وقضى على 3.4 ملايين رأس ماشية منذ منتصف عام 2021.

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