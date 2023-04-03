فيروس ماربورغ في غينيا الاستوائية يودي بحياة 10 أشخاص

مالابو-سانا

أعلنت وزارة الصحة في غينيا الاستوائية أن فيروس ماربورغ أودى بحياة عشرة أشخاص في البلاد حتى الآن.

ونقلت فرانس برس عن الوزارة قولها: إنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة اليوم لتصبح الحصيلة الإجمالية لضحايا الفيروس عشر وفيات.

يذكر أن الفيروس يتسبب بحمى نزفية قاتلة شبيهة بإيبولا المنتشرة منذ شهرين في هذا البلد.

ولفتت الوزارة إلى أنها تتابع أوضاع نحو 604 أشخاص خالطوا مصابين بالفيروس بعدما كان عدد هؤلاء يبلغ 825 شخصاً في الـ 30 من آذار الماضي.

وكانت منظمة الصحة العالمية دعت غينيا الاستوائية إلى إبلاغها بأعداد الإصابات بفيروس ماربورغ خشية تفشيه إلى نطاق أوسع النطاق في دول مجاورة معربة عن قلقها من تسجيل محتمل لوباء واسع النطاق قد يؤثر على الغابون والكاميرون المجاورَين.

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