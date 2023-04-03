روسيا تعلق دفع مساهمتها في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للعام الجاري

موسكو-سانا

قرر مجلس الدوما الروسي اليوم تعليق دفع المساهمات لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا للعام الحالي، وإعادة جدولة المساهمة الروسية في المنظمة للعام الماضي.

ونقلت وكالة نوفوستي عن رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين قوله في بيان اليوم: “إن المجلس نظر في مسألة دفع روسيا للمساهمات في ميزانية الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وقرر تعليق دفع المساهمات لعام 2023، وإعادة جدولة المساهمة التي قدمتها روسيا في عام 2022″، مؤكداً أن روسيا تواجه محاولات لعرقلة عمل وفدها لدى هذه المنظمة.

وشدد فولودين على وجوب ألا تدفع روسيا مقابل شيء لم تشارك فيه مضيفاً: “إذا لم يسمحوا لنا بالعمل هذا العام فسنطالب بإعادة المساهمات المدفوعة مسبقاً”.

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