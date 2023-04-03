إصابة عشرات الفلسطينيين جراء اعتداء لقوات الاحتلال ومستوطنيه في بلدة صوريف

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في بلدة صوريف شمال غرب الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن مستوطنين اعتدوا على الفلسطينيين في البلدة تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال، التي أطلقت قنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق، كما أصيب شاب بجروح إثر اعتداء المستوطنين عليه.

وكان فلسطينيان استشهدا، واعتقل آخرون صباح اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق متفرقة بالضفة الغربية، كما أصيب أربعة فلسطينيين جراء اعتدائها عليهم في قرية النبي صالح شمال مدينة رام الله.

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