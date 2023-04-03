بنك غولدمان ساكس يرفع تقديراته لأسعار نفط برنت

واشنطن-سانا

أعلن بنك الاستثمار الأمريكي “غولدمان ساكس” اليوم رفع تقديراته لأسعار نفط برنت خلال العام الجاري، في أعقاب قيام أعضاء من تحالف “أوبك بلس” بخفض طوعي في الإنتاج اعتباراً من أيار المقبل.

وذكر البنك في مذكرة بحثية اليوم أنه وفقاً للتقديرات الجديدة سيبلغ سعر برميل برنت، بحلول كانون الأول المقبل 95 دولاراً بزيادة 5 دولارات عن تقديرات آذار الماضي.

أما سعر برميل برنت في 2024 وفقاً للبنك فسيبلغ نحو مئة دولار بزيادة 3 دولارات عن تقديرات آذار الماضي.

واعتبر غولدمان ساكس أن خفض الإنتاج كان مفاجئاً من جانب أعضاء في التحالف.

وكان أعضاء في تحالف “أوبك بلس” أعلنوا مساء أمس عن خفض طوعي في إنتاجهم من النفط الخام، اعتباراً من أيار المقبل حتى نهاية العام الجاري، بإجمالي 1.66 مليون برميل يومياً.

ونتيجة لذلك قفزت أسعار النفط الخام في بداية التعاملات الأسبوعية اليوم بأكثر من 6 بالمئة إلى متوسط 85 دولاراً لبرميل برنت.

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