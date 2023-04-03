مصرع شخصين وإصابة ثالث جراء تحطم مروحية في الولايات المتحدة

واشنطن-سانا

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب ثالث بجروح بالغة جراء تحطم مروحية في تشيلسي بولاية ألاباما الأمريكية.

ونقلت شبكة “إي بي سي” نيوز الإخبارية الأمريكية عن السلطات المحلية قولها: “إن مروحية طبية كانت تحمل على متنها ثلاثة أشخاص وتم إرسالها لإنقاذ مريض يعاني مشاكل في التنفس وآلاما في الصدر، تعرضت لحادث أثناء هبوطها في تشيلسي، ما أسفر عن مصرع اثنين من أفراد طاقم المروحية، وإصابة ثالث وهو في حالة حرجة”.

وفتحت السلطات تحقيقاً لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.

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