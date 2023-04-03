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طقس الغد: الحرارة إلى ارتفاع وأجواء سديمية مغبرة على بعض المناطق

2023-04-03

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق مع تيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع أجواء سديمية مغبرة، وخاصة على المناطق الجنوبية الشرقية والبادية والجزيرة بعد الظهر والمساء.

الرياح جنوبية غربية في المناطق الساحلية والجنوبية، وجنوبية شرقية إلى شرقية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها الـ 60 كم/سا، وخاصة على المناطق الجنوبية الشرقية والشمالية الشرقية مثيرة للغبار أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

منطقة دمشق 28/ 12
المنطقة الجنوبية 29/ 13
المرتفعات الجبلية 19/ 7
المنطقة الوسطى 28/ 10
المنطقة الساحلية 26/ 14
المنطقة الشمالية 25/ 11
منطقة الجزيرة 25/ 12
المنطقة الشرقية 31/ 14
منطقة البادية 26/ 10.

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