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الرئاسة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف جرائمها

2023-04-03

القدس المحتلة-سانا

جددت الرئاسة الفلسطينية مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لوقف جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.

وأدان المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان اليوم نقلته وكالة وفا الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مدينة نابلس بالضفة الغربية، وأسفرت عن استشهاد الشابين محمد أبو بكر ومحمد الحلاق.

وقال أبو ردينة: إن مواصلة سلطات الاحتلال إجراءاتها أحادية الجانب وعمليات القتل واقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى والاعتداءات على المصلين الفلسطينيين فيه تؤكد أنها تصعد الأوضاع، وتحاول جر المنطقة إلى دوامة من العنف وعدم الاستقرار، ما يستدعي تحركاً عاجلاً لوقفها.

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