الخارجية الصينية: علاقتنا مع روسيا لا تتأثر بأي طرف

بكين-سانا

أكدت وزارة الخارجية الصينية اليوم أن الصين تعمل مع روسيا على تطوير نمط جديد من العلاقات في العصر الحديث يقوم على الثقة المتبادلة والتعايش السلمي والتعاون المثمر للجانبين.

وشددت المتحدثة باسم الوزارة ماو نينغ في إفادة صحفية نقلتها صحيفة غلوبال تايمز الصينية على أن العلاقات الصينية الروسية “لا تستهدف ولا تتأثر بأي طرف ثالث”.

وأشارت نينغ إلى أن “الصين وروسيا والهند قوى ناشئة ذات تأثير كبير، وفي ظل التغيرات الجيوسياسية المعقدة الحالية، فإن الصين مستعدة لتعزيز التواصل مع هذين البلدين والمجتمع الدولي لحماية التعددية الحقيقية”.

وتشهد العلاقات الصينية الروسية مؤخرا زيادة ملحوظة في التعاون والتنسيق المشترك، حيث قام الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة رسمية إلى روسيا مؤخراً استمرت 3 أيام التقى خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتم التوقيع على بيان مشترك، حول خطة لتطوير المجالات المحورية للتعاون الاقتصادي الروسي الصيني حتى عام 2030.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency